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Сегодня, 18:22

Силкин: «Динамо» может бороться за серьезные места, если не будет раздавать очки»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Оренбургом» (2:1) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России

«В матче Кубка России, «Оренбург» поставил совсем другой состав, не такой, какой был сейчас. Они не стали тогда раскрывать карты. «Динамо» может бороться за серьезные места, если они не будут раздавать очки, потому что сейчас на пятки наступает «Спартак». Если они споткнуться, то уже нет смысла будет о чем-то разговаривать», — сказал Силкин «СЭ».

Также Силкин оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«В команде каждый занимается своим делом. Одни обороняются, вторые и третьи создают. Нельзя выделять одного Тюкавина. Если ему не будут передачу, то он не будет забивать», — добавил Силкин.

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Зенита». Оренбуржцы отправятся в гости к «Ростову».

Сергей Силкин
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Тюкавин в одном голе от рекорда «Динамо» в XXI веке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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