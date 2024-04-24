Силкин: «Динамо» может бороться за серьезные места, если не будет раздавать очки»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Оренбургом» (2:1) в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России

«В матче Кубка России, «Оренбург» поставил совсем другой состав, не такой, какой был сейчас. Они не стали тогда раскрывать карты. «Динамо» может бороться за серьезные места, если они не будут раздавать очки, потому что сейчас на пятки наступает «Спартак». Если они споткнуться, то уже нет смысла будет о чем-то разговаривать», — сказал Силкин «СЭ».

Также Силкин оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«В команде каждый занимается своим делом. Одни обороняются, вторые и третьи создают. Нельзя выделять одного Тюкавина. Если ему не будут передачу, то он не будет забивать», — добавил Силкин.

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Зенита». Оренбуржцы отправятся в гости к «Ростову».