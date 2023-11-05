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Сегодня, 15:15

Трошечкин: «Усталость накапливается, но играть в футбол — наша работа, и мы ее выполняем»

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался об усталости, которая накапливается к зимнему перерыву.

«Накопительный эффект идет. Но играть в футбол — наша работа, и мы спокойно ее выполняем. Ничего такого здесь нет. Просто в октябре и ноябре холодно, ладно еще в футбол играть в такую погоду, но на улице не очень приятно находиться. Поэтому настроение может быть чуть-чуть хуже, чем летом. Но это как у всех людей», — цитирует Трошечкина Metaratings.ru.

После 13 туров «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. В 14-м туре команда сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 5 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/troshechkin-ustalost-nakaplivaetsya-no-igrat-v-futbol-nasha-rabota-my-spokoino-eyo-vypolnyaem-302338/
Александр Трошечкин
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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