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Сегодня, 15:10

Игнатьев считает, что у «Спартака» очень слабый центр обороны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

«На бумаге у красно-белых очень слабый центр обороны. У «Локо» же более стабильный состав, в том же Кубке России с «Рубином» команда забила три мяча. Все футболисты держат в уме культовую историю противостояния этого дерби. Брать в учет все, что было вчера, никак нельзя. Здесь свои законы. Все лежит в психологической плоскости подготовки игроков. Футболисты будут делать все, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Многие матчи забудутся, а этот — останется. Лично я вижу равенство в этой игре. «Локомотив» в хорошей физической форме, команда держит скорость в своих встречах. При чем не индивидуальную, а командную. «Спартак» лучше выглядит в атаке, но при этом выглядит хуже в обороне», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005431408_ignatev_na_bumage_u_spartaka_ochen_slabyiy_centr_oboronyi
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

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Милан Гайич

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