Игнатьев считает, что у «Спартака» очень слабый центр обороны

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

«На бумаге у красно-белых очень слабый центр обороны. У «Локо» же более стабильный состав, в том же Кубке России с «Рубином» команда забила три мяча. Все футболисты держат в уме культовую историю противостояния этого дерби. Брать в учет все, что было вчера, никак нельзя. Здесь свои законы. Все лежит в психологической плоскости подготовки игроков. Футболисты будут делать все, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Многие матчи забудутся, а этот — останется. Лично я вижу равенство в этой игре. «Локомотив» в хорошей физической форме, команда держит скорость в своих встречах. При чем не индивидуальную, а командную. «Спартак» лучше выглядит в атаке, но при этом выглядит хуже в обороне», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.