Тренер «Локомотива» Николич ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) заявил, что не собирается в отставку. Его ответ на этот вопрос был однозначен.

— Нет, — сказал серб, не став ничего добавлять.

«Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

(Дмитрий Гирин)