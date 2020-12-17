Тренер «Локомотива» Николич ответил на вопрос о возможной отставке
20:08
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) заявил, что не собирается в отставку. Его ответ на этот вопрос был однозначен.
— Нет, — сказал серб, не став ничего добавлять.
«Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
(Дмитрий Гирин)
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