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Тренер «Локомотива» Федоров считает, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров считает, что его команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

В субботу, 22 октября железнодорожники проиграли «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура чемпионата России. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками в 14 играх.

— Считаете ли вы, что «Локомотив» будет бороться за выживание в этом сезоне?

— Конечно, я так не считаю. Почему я не должен верить в команду? Если мы сейчас будем думать, что мы боремся за выживание, это будет неправильно. Тяжело, результат довлеет, но в «Динамо» тоже не мальчики для битья работают. Не думаю, что мы будем бороться за выживание. Все это чувствуют.

— Не стоило провести замены пораньше?

— Не все детали раскрою в тренировочном процессе, но где-то мы выпускали ребят, рискуя, могли быть вынужденные замены.

— Команда после забитого гола не играла.

— У меня есть свое мнение, я стою на поле, вижу, кто как отдается. Со скамейки все видно, да, были невынужденные ошибки. Очень много сил мы отдали, играя без мяча.

— Неужели у «Локомотива» не хватает глубины состава?

— Похожий вопрос задавали после моей первой или второй игры. Если взять все матчи, «Локомотив» очень мало сыграл одним составом. Должна же быть сыгранность. Мы первый матч провели неплохо, хотелось это сохранить, но это сложно. Многие ребята находятся не так долго в клубе. Наша самая главная задача сейчас... все говорят про борьбу за выживание. Главное, чтобы ребята не обращали внимание на эти разговоры. У нас есть следующие матчи. Надо выходить и играть.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле ЦСКА. Матч пройдет 29 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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 - : -
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