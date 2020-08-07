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Тренер «Арсенала» назвал задачу на чемпионат

12:52
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый назвал задачу команды на сезон-2020/21 в Тинькофф РПЛ.

— Приемлемым считаю результат не хуже, чем в прошлом сезоне, — сказал в интервью ГТРК «Тула» Подпалый. — Ориентир есть, а так — надо стремиться выше. Мы и ребят сейчас на это настраиваем. Мы можем не афишировать, но в своем кругу поставим задачи, руководство поставит. Хотим выступить не хуже, чем в сезоне-2019/20.

По итогам сезона-2019/20 «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, уступив вышедшему во 2-й отборочный раунд Лиги Европы «Динамо» 3 очка.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=V_iA5R-0vrg&feature=youtu.be

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