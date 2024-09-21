Детский тренер Дзюбы: «Раньше Артем везде был царьком, а теперь работает на благо команды»

Детский тренер нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» оценил игру россиянина в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:5).

«Пока еще кольчужка коротка с этим соперником. Еще нужно время, пока то верхом, то низом не дают, на мой взгляд. Но самое главное — он не дергался психологически. Очень неплохо выглядит. У него стиль совершенно другой, но еще нужно время. Нет еще в команде техники и тактики — рановато им на этой кухне с «Краснодаром». Хотелось бы, чтобы Артем не останавливался. Больше нет его эго, раньше то он все время был царьком. Сейчас он передачи делает — это стиль его. Раньше он брал на себя, а сейчас — работает на благо команды, не жадничает», — сказал Шупляков «СЭ».

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче против «Краснодара» две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

Александр Абустин