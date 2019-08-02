Томас Цорн: "В "Спартаке" нет бездонной бочки. Сейчас клуб продал на рекордную сумму"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн ответил на вопрос, почему красно-белые не смогли укомплектовать команду к началу сезона.

– Почему так поздно проводили все трансферы?

– Европейский рынок больше открывается в августе, когда туда заходят топ-лиги. Мы же начинаем чемпионат из-за зимней паузы очень рано. В середине мая заканчивается чемпионат в Европе, и многие уходят в отпуск, тяжело договариваться с игроками по адекватной цене так рано. Мы должны были довести переговоры до адекватного уровня. И мы должны были разгрузить зарплатную ведомость, у нас нет бездонной бочки. В этом трансферном периоде мы продали на рекордную сумму. Мы взяли молодых игроков, перспективных игроков, и еще сэкономили на трансферах. У нас позитивный отклик на данный момент. Думаю, к середине августа команда будет укомплектована.

– Мы видим перестройку "Спартака". Почему она произошла не в июне? – вопрос от обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера.

– Я уже ответил на этот вопрос. Чтобы купить игроков. Мы бы Фернанду так успешно в июне не продали. Мы не можем набрать 32 человека и возить по сборам. Я понимаю, к чему вы клоните, почему приобретения произошли не до предсезонных сборов. Но это не редкость, что команда к концу сборов комплектуются. Мы взяли много европейцев. Их тяжело брать в июне или мае. Конкретное предложение по Фернанду было только в июле. (Александр Рогулев)

Презентация новичков "Спартака". Прямая видеотрансляция //

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