Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.

Евгений Перевертайло – старший тренер Школы ФК "Уфа"



В Школе ФК "Уфа" состоялось общее собрание, на котором в качестве старшего тренера был представлен Евгений Перевертайло. Ранее этот пост занимал Сергей Томаров, который переведен в тренерский штаб главной команды. pic.twitter.com/Y27zmtP6vz – ФК УФА (@UfaFc) 15 апреля 2019 г.

Напомним, 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года, а 7 ноября был отправлен в отставку. В начале декабря 2018 года он был назначен главой аналитического отдела "горожан".

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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