Новиков: «Сейв в матче с испанцами для Акинфеева важнее всех отбитых одиннадцатиметровых в РПЛ»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на то, что вратарь московской команды Игорь Акинфеева вновь отразил пенальти в РПЛ.

«Игорь заслуженно считается мастером в этом деле. Он умеет читать соперника и не проявляет нервозность во время пенальти. С 2009 года он отбил уже 15 пенальти? Меня это не удивляет, ведь Акинфеев очень хорошо умеет это делать. Вспомните тот пенальти с испанцами во время ЧМ-18! Это, наверное, один из главных моментов в карьере Игоря. Думаю, что этот сейв он ценит гораздо больше, чем все 15 отраженных ударов с одиннадцатиметровых в РПЛ за этот период», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 17 матчей в чемпионате России, пропустив 21 мяч и 5 игр отстояв на ноль. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.