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10 марта, 19:46

Новиков: «Сейв в матче с испанцами для Акинфеева важнее всех отбитых одиннадцатиметровых в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на то, что вратарь московской команды Игорь Акинфеева вновь отразил пенальти в РПЛ.

«Игорь заслуженно считается мастером в этом деле. Он умеет читать соперника и не проявляет нервозность во время пенальти. С 2009 года он отбил уже 15 пенальти? Меня это не удивляет, ведь Акинфеев очень хорошо умеет это делать. Вспомните тот пенальти с испанцами во время ЧМ-18! Это, наверное, один из главных моментов в карьере Игоря. Думаю, что этот сейв он ценит гораздо больше, чем все 15 отраженных ударов с одиннадцатиметровых в РПЛ за этот период», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провел 17 матчей в чемпионате России, пропустив 21 мяч и 5 игр отстояв на ноль. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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