Тихонов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА будет нерезультативным

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА под конец первого отрезка чемпионата находится на подъеме и демонстрирует хороший футбол — у команды есть игра, — приводит RT слова Тихонова. — Даже на снегу с «Ростовом» они показали довольно качественный футбол. У ЦСКА хорошая группа атаки: Чалов — Файзуллаев — Обляков». Это невысокие, подвижные ребята, которые доставляют проблемы всей лиге. У нас очень мало ребят в лиге, которые имеют нестандартное мышление. Простой пример — Файзуллаев или Ахметов с Пиняевым. Именно такие ребята и дают зачастую результат.

Тренер заявил, что «Краснодару» нужна победа, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении,

«ЦСКА жизненно важны три очка для того, чтобы бороться за медали. Сейчас у противника не будет лучшего нападающего, плюс сами по себе красно-синие пребывают на подъеме. Хочу увидеть качественный футбол, но, полагаю, что множества голов мы в этот раз не увидим», — сказал Тихонов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА начнется в 19:45 мск.