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Сегодня, 17:34

Тихонов считает, что матч между «Краснодаром» и ЦСКА будет нерезультативным

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Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«ЦСКА под конец первого отрезка чемпионата находится на подъеме и демонстрирует хороший футбол — у команды есть игра, — приводит RT слова Тихонова. — Даже на снегу с «Ростовом» они показали довольно качественный футбол. У ЦСКА хорошая группа атаки: Чалов — Файзуллаев — Обляков». Это невысокие, подвижные ребята, которые доставляют проблемы всей лиге. У нас очень мало ребят в лиге, которые имеют нестандартное мышление. Простой пример — Файзуллаев или Ахметов с Пиняевым. Именно такие ребята и дают зачастую результат.

Тренер заявил, что «Краснодару» нужна победа, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении,

«ЦСКА жизненно важны три очка для того, чтобы бороться за медали. Сейчас у противника не будет лучшего нападающего, плюс сами по себе красно-синие пребывают на подъеме. Хочу увидеть качественный футбол, но, полагаю, что множества голов мы в этот раз не увидим», — сказал Тихонов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА начнется в 19:45 мск.

Источник: rt.com
Андрей Тихонов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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