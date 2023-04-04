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Сегодня, 18:24

Тихонов: «Хочется увидеть матч «Спартак» — ЦСКА в FONBET Кубке России!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

— «Спартак» до перерыва и после — это разные команды?

— Потеря двоих — троих футболистов может сказаться. А когда потеря пяти... Еще и идет негатив в связи с поражениями и ничьими. Все это накладывается. Большая ответственность. Этот матч определяет движение «Спартака» в Кубке. Конечно, при поражении, красно-белые опустятся в Путь регионов. Но проигрывать не хочется. Хочется увидеть «Спартак» — ЦСКА в Кубке!

После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты красно-белые встречаются с «Уралом» в ответном матче FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась вничью.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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