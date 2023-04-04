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Сегодня, 18:18

Филимонов: «Мы не узнаем «Спартак» после сборов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

— Мы видим особенный «Спартак» после сборов. Будто бы не узнаем его.

— Какое-то временное явление. Надеюсь, что временное, что что-то поменялось, какие-то недоработки. Пока результаты, игра не очень. Как это было до перерыва.

— С чем это можно связать?

— Не знаю, нужно находиться внутри команды, понимать, почему это происходит. Со стороны достаточно сложно сказать.

— Промес был травмирован, не должен был выходить, выходит и травмируется. Вам не кажется это странным?

— Может быть, Абаскаль и таким способом пытается как-то выйти из ситуации. Здесь сложно как-то комментировать тренерские решения.

— Как вам Абаскаль в «Спартаке»?

— Он эмоциональный, как и все тренеры, которые сюда приезжали. В принципе, мне импонировало, как команда выглядела в первой части чемпионата. Приятно было смотреть на игру команды, как игроки взаимодействуют, понимают, чего хочет тренер от них. В этом плане позитивно было.

— Вы видите сходства между командой Абаскаля и «пионеротрядом Романцева«?
— Нет, абсолютно. Даже сейчас смотрю матч и понимаю, что очень многие вещи у нас были бы сделаны по-другому. Игровые вещи, развитие атак, оборона. Мы бы делали по-другому. Здесь нет сходств и каких-то ассоциаций.

После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В эти минуты красно-белые встречаются с «Уралом» в ответном матче FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась вничью.

Александр Филимонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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