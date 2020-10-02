Тедеско объяснил, почему его нет в социальных сетях

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к социальным сетям и критике.

— Почему вас нет в социальных сетях?

— Меня никогда там не было, даже до тренерской карьеры, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — Однажды принял такое решение и следую ему до сих пор. Понимаю, что если заведу аккаунт, то буду заходить туда в течение дня, читать комментарии о себе. А мне читать о себе не нравится. Даже если выиграть 50 матчей подряд, найдутся те, кто будет писать про тебя нехорошее. Так что я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее.

— Как воспринимаете критику?

— Она будет всегда, но при этом должна подкрепляться фактами. Для меня важнее, чтобы люди, которые искренне любят «Спартак», находились в хорошем настроении, когда смотрят футбол в нашем исполнении. Думаю, сейчас это получается.

Нас много критиковали за то, что редко забивали с позиционных атак. Но, во-первых, это нормально для любой команды. Я могу ошибаться, но рискну предположить, что даже «Барселона» и «Манчестер Сити» забивают чаще со стандартов и в контратаках.

Во-вторых, теперь мы на втором месте по этому показателю в лиге, но наверняка найдутся те, кто скажет: «А почему так мало голов в контратаках и со стандартов?»

— Но вы же все равно читаете что-то о футболе?

— Есть несколько хороших сайтов, где анализируют топовые матчи Германии, Италии, Англии и других ведущих лиг. Кроме того, у меня собралась уже неплохая коллекция футбольной литературы.