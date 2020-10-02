Тедеско объяснил, почему его нет в социальных сетях
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к социальным сетям и критике.
— Почему вас нет в социальных сетях?
— Меня никогда там не было, даже до тренерской карьеры, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — Однажды принял такое решение и следую ему до сих пор. Понимаю, что если заведу аккаунт, то буду заходить туда в течение дня, читать комментарии о себе. А мне читать о себе не нравится. Даже если выиграть 50 матчей подряд, найдутся те, кто будет писать про тебя нехорошее. Так что я просто не даю негативу влиять на себя. Мне так комфортнее.
— Как воспринимаете критику?
— Она будет всегда, но при этом должна подкрепляться фактами. Для меня важнее, чтобы люди, которые искренне любят «Спартак», находились в хорошем настроении, когда смотрят футбол в нашем исполнении. Думаю, сейчас это получается.
Нас много критиковали за то, что редко забивали с позиционных атак. Но, во-первых, это нормально для любой команды. Я могу ошибаться, но рискну предположить, что даже «Барселона» и «Манчестер Сити» забивают чаще со стандартов и в контратаках.
Во-вторых, теперь мы на втором месте по этому показателю в лиге, но наверняка найдутся те, кто скажет: «А почему так мало голов в контратаках и со стандартов?»
— Но вы же все равно читаете что-то о футболе?
— Есть несколько хороших сайтов, где анализируют топовые матчи Германии, Италии, Англии и других ведущих лиг. Кроме того, у меня собралась уже неплохая коллекция футбольной литературы.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-10-02-domeniko_tedesko_v_cpartake_ya_stal_blizhe_k_futbolu_o_kotorom_mechtayu/