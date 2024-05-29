Ташуев хотел бы работать в РПЛ в следующем сезоне

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своих планах на будущее.

«Буду ли работать в РПЛ в следующем сезоне? Хотелось бы. Но пока загадывать не будем. У меня есть одно намерение от клуба с большими задачами. Это не Россия. Но клуб может претендовать на участие в Лиге чемпионов. Я не устал. И, наоборот, хочу работать», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

65-летний специалист в апреле покинул пост главного тренера «Факела». Ранее он тренировал «Ахмат».