РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ташаев приступил к работе с мячом после травмы

12:29
Теги:

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев приступил к работе с мячом после травмы, сообщается в официальном Twitter казанцев.

25-летний россиянин получил повреждение на сборе в Турции, после чего в начале февраля был прооперирован в Германии.

В текущем сезоне Ташаев, арендованный у «Спартака», провел 7 матчей в составе «Рубина» и не отметился результативными действиями.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир