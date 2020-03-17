Ташаев приступил к работе с мячом после травмы
12:29
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев приступил к работе с мячом после травмы, сообщается в официальном Twitter казанцев.
25-летний россиянин получил повреждение на сборе в Турции, после чего в начале февраля был прооперирован в Германии.
В текущем сезоне Ташаев, арендованный у «Спартака», провел 7 матчей в составе «Рубина» и не отметился результативными действиями.
Александр Ташаев приступил к работе с мячом?— «Рубин» Казань (@fcrk) March 17, 2020
Полузащитник продолжает восстановление после травмы. На сегодняшней тренировке команды Саша выполнял упражнения с мячом, а также работал без него.
Ждем возвращения ? pic.twitter.com/6jDw5TfG8B