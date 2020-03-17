Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев приступил к работе с мячом после травмы, сообщается в официальном Twitter казанцев.

25-летний россиянин получил повреждение на сборе в Турции, после чего в начале февраля был прооперирован в Германии.

В текущем сезоне Ташаев, арендованный у «Спартака», провел 7 матчей в составе «Рубина» и не отметился результативными действиями.