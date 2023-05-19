Рианчо: «Не верю, что в России судьи работают на «Зенит»!

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что российские арбитры работают не хуже европейских коллег.

«Чем мне запомнилась работа судей в России? О российских арбитрах у меня осталась неплохая память. В России судьи допускают много ошибок? Думаю, что они не хуже европейских в этом смысле. Ощущал ли предвзятость к какой-то команде, например, к «Зениту»? Я не верю, что в России судьи работают на «Зенит»!» — цитирует Рианчо Legalbet.

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывают золотые медали в РПЛ. С 2018 года петербургскую команду возглавляет Сергей Семак.