Источник: 41-летний Сычев может возобновить карьеру футболиста в «Иртыше»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев может возобновить профессиональную карьеру футболиста, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 41-летний Сычев планирует в ближайшее время вернуться в футбол и начать играть за «Иртыш», президентом которого он является.

Будучи игроком, форвард выступал за омское «Динамо», тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу», «Окжетпес», «Казанку» и «Пюник». Сычев завершил карьеру в декабре 2019 года.

Всего в клубной карьере Сычев провел 402 матча, в которых забил 130 голов и отдал 49 результативных передач. За сборную России на счету футболиста 15 голов и 8 ассистов в 48 встречах.

«Иртыш» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице второй лиги в дивизионе А «серебро».