Афиша матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получила популярность среди фанатов тамбовского клуба.

В преддверии игры пресс-служба клуба сделала коллаж афиши фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вместо героя Юрия Богатырева на плакате изображен защитник армейцев Седрик Гогуа. Ивуариец летом перешел из «Тамбова» в ЦСКА.

После этого клуб выпустил и футболки с таким принтом.

Вы просили — мы услышали! Футболка с афишей матча #ТамбовЦСКА уже в продаже! ? pic.twitter.com/BDRsU9bJW0 — ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 14, 2019

Игра состоится 15 сентября, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА