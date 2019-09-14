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«Свой среди чужих, чужой среди своих». Афиша матча «Тамбов» — ЦСКА уже на футболках

10:40

Афиша матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получила популярность среди фанатов тамбовского клуба.

В преддверии игры пресс-служба клуба сделала коллаж афиши фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вместо героя Юрия Богатырева на плакате изображен защитник армейцев Седрик Гогуа. Ивуариец летом перешел из «Тамбова» в ЦСКА.

После этого клуб выпустил и футболки с таким принтом.

Игра состоится 15 сентября, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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