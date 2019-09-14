«Свой среди чужих, чужой среди своих». Афиша матча «Тамбов» — ЦСКА уже на футболках
10:40
Афиша матча 9-го тура чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА получила популярность среди фанатов тамбовского клуба.
В преддверии игры пресс-служба клуба сделала коллаж афиши фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вместо героя Юрия Богатырева на плакате изображен защитник армейцев Седрик Гогуа. Ивуариец летом перешел из «Тамбова» в ЦСКА.
После этого клуб выпустил и футболки с таким принтом.
Вы просили — мы услышали! Футболка с афишей матча #ТамбовЦСКА уже в продаже! ? pic.twitter.com/BDRsU9bJW0— ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 14, 2019
Игра состоится 15 сентября, начало — в 16.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...