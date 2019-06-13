Сулейманов забил лучший гол "Краснодара" в сезоне-2018/19. Помните матч с "Валенсией"?

Гол нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота "Валенсии" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы признан лучшим для "быков" в прошедшем сезоне, информирует официальный Твиттер команды. 14 марта, 19-летний россиянин открыл счет в игре на 85-й минуте.

Сулейманов с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку ворот "Валенсии". Вратарь "летучих мышей" Нету оказался бессилен в этой ситуации. В компенсированное время "Валенсии" удалось сравнять счет и по сумме двух матчей пройти в четвертьфинал Лиги Европы.

– А вы помните этот эмоциональный момент? – написано в Твиттере "Краснодара".