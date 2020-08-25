Судейский комитет РФС проведет встречу с комментаторами

Судейский комитет РФС проведет обучающий семинар для комментаторов и экспертов телеканала «Матч ТВ» для разъяснения правил игры и протокола ВАР, сообщает официальный Telegram-канала РФС.

Темой лекции станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов, нюансы работы и протокол ВАР. Встреча состоится 3 сентября.

— Специфика работы комментатора предполагает незамедлительную реакцию и анализ всех эпизодов матча, включая решения арбитра, — приводит слова председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца Telegram-канал организации. — Со стартом этого сезона в российском футболе вступили в силу несколько изменений в правилах игры, и мы хотим о них рассказать.

Компетенции комментатора не всегда хватает, чтобы оценивать действия арбитра. Это абсолютно нормально, потому что никто из них не является профессиональным судьей.

Во время встречи мы еще раз обсудим с комментаторами протокол ВАР и нюансы его использования, а также расскажем об изменениях в правилах игры, которые с этого сезона действуют в премьер-лиге.