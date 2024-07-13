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Агент Карраскаля не исключил уход полузащитника из «Динамо» в Европу

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Пабло Боселли, агент колумбийского полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста в один из европейских клубов.

«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Карраскаль принял участие в 29 матчах «Динамо», в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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