Агент Карраскаля не исключил уход полузащитника из «Динамо» в Европу
Пабло Боселли, агент колумбийского полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста в один из европейских клубов.
«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», — цитирует Боселли «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Карраскаль принял участие в 29 матчах «Динамо», в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»
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