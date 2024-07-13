Агент Карраскаля не исключил уход полузащитника из «Динамо» в Европу

Пабло Боселли, агент колумбийского полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста в один из европейских клубов.

«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Карраскаль принял участие в 29 матчах «Динамо», в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.