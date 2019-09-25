Стало известно, кто из российских игроков похож на Криштиану Роналду
13:02
«Рубин» с помощью приложения Gradient выяснил, на кого похожи игроки команды.
Полузащитник Хвича Кварацхелия выглядит как хавбек «Реала» Хамес Родригес. Павел Могилевец похож на Уэйна Руни.
Полузащитник Игорь Коновалов оказался «двойником» нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Защитник Данил Степанов — это хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.
Ранее «Ростов» выяснил, на кого похож главный тренер команды Валерий Карпин.
Гляжусь в тебя, как в зеркало ???#Gradient pic.twitter.com/e7zaMZ2EMS— «Рубин» Казань (@fcrk) September 25, 2019
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