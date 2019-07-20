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"Спартак" в Ростове: одна победа в 10 матчах

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"Спартак" сыграл вничью в гостевой встрече с "Ростовом" во втором туре чемпионата России и продлил безвыигрышную серию в Ростове-на-Дону.

В последний раз красно-белые побеждали на берегу Дона в декабре 2013 года, когда команду тренировал Валерий Карпин. Всего за последние девять лет спартаковцы увезли из Ростова пять очков, потерпев семь поражений. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Спартака" в Ростове-на-Дону с 2010 года

Дата

Матч

Тренеры

Авторы голов

09.07.2010

Ростов – Спартак – 1:0

Протасов – Карпин

Кульчий

14.03.2011

Ростов – Спартак – 4:0

Протасов – Карпин

Адамов-2, Блатняк, Калачев

06.04.2013

Ростов – Спартак – 1:0

Божович – Карпин

Лазович

08.12.2013

Ростов – Спартак – 0:1

Божович – Карпин

Уорис

13.04.2015

Ростов – Спартак – 2:1

Бердыев – Якин

Григорьев-2 – Инсаурральде

02.04.2016

Ростов – Спартак – 2:0

Бердыев – Аленичев

Баштуш, Нобоа

22.04.2017

Ростов – Спартак – 3:0

Данильянц – Каррера

Бухаров-2, Гацкан

28.10.2017

Ростов – Спартак – 2:2

Кучук – Каррера

Ионов, Вилюш – Фернанду, Глушаков

14.04.2019

Ростов – Спартак – 2:1

Карпин – Кононов

Гацкан, Шомуродов – Зобнин

20.07.2019

Ростов – Спартак – 2:2

Карпин – Кононов

Байрамян, Зуев – Луиз Адриану, Джикия

Итого: +1=2-7, мячи 6-17.​

Ростов - Спартак

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