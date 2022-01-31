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Мини-футбольный клуб «Спартак» выступил против FAN ID

Евгений Петров
Корреспондент
Фанаты «Спартака».
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Мини-футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявление, в котором высказался против введения паспорта болельщика (FAN ID).

«Мини-футбольный клуб «Спартак» (Москва) в полной мере разделяет позицию красно-белых болельщиков относительно принятия закона о FAN-ID и поддерживает принятые красно-белым фанатским сообществом решения, направленные на привлечение внимания общественности к данному вопросу, — говорится в заявлении клуба в Instagram. — Как известно, наш клуб является частным и финансируется исключительно за счет личных средств, не имея каких-либо дотаций и стороннего бюджетного финансирования. Каждый день мы решаем задачи по популяризации нашего вида спорта и по привлечению болельщиков на наши игры. Мы тратим значительные средства, время и силы на то, чтобы наши игры посещало как можно больше зрителей. Каждый зритель на трибунах для нас — огромная мотивация работать, играть и выигрывать. И мы не понаслышке знаем, как бывает трудно сделать так, чтобы 500, 100, 10 или даже 1 человек сделал выбор в пользу посещения спортивного матча, а не бара, кинотеатра или другого вида досуга, которых в Москве множество.

Мы также знаем, получая немало откликов, что даже такие вынужденные меры, как введение QR-кодов и создание COVID FREE арен существенно бьет по нашей посещаемости и вынуждает болельщиков оставаться дома, наблюдая за играми через интернет-трансляции. Надеемся, что пандемия в скором времени отступит и болельщики вновь смогут посещать наши матчи по билетам и только. Каждая ограничивающая мера несет в себе неудобства для болельщиков и в любом случае негативно сказывается на посещаемости матчей. Введение системы FAN-ID может нанести существенный удар по таким частным клубам, как наш. Таким же малым клубам, как наш, или другим, более крупным структурам, зависящим от интереса болельщиков, а не от бюджетных вливаний. Да, по разговорам мы понимаем, что сегодня нас эта мера скорее всего не коснется, но мы поддерживаем всех, кто вкладывает свои личные средства в развитие спорта в нашей стране, в создание профессиональных спортивных клубов. И каждый из нас в любой момент может получить дополнительные крупные риски и трудности от применения такой системы на тех или иных соревнованиях.

Те, кто находятся около и внутри спорта долгие годы, знают, что любая арена, которая допускается к проведению соревнований, обладает всеми необходимыми мерами безопасности. Кроме того, мы по существующим нормативам за свой счет оплачиваем услуги ЧОП и стюардов, а также согласовываем каждый матч с десятком инстанций — МВД, Роспотребнадзор, префектура, ФСБ, МЧС и др. Такие же процедуры выполняет каждый профессиональный клуб, выступающий на определенном уровне. При уже существующих стандартах безопасности вводить еще один барьер для зрителей, желающих посетить спортивное мероприятие, мы считаем, мягко говоря, излишним».

Ранее стало известно, что фанаты ФК «Спартак» приняли решение бойкотировать матчи из-за FAN ID.

 

Источник: https://www.instagram.com/p/CZWJXoqKgUK/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ 0
Ницца 0
1-й тайм

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

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ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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