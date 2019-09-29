«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» принимает «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщик красно-белых Валентин Леонов, которые переживает за команду с 1959 года, нанес символический удар по мячу перед началом встречи.

«Оренбург» пригласил с собой на матч со «Спартаком» 78-летнего Леонова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург».

#СпартакОренбург Первый удар по мячу наносит Валентин Леонов — болельщик «Спартака», которого на матч пригласил «Оренбург»!



Он болеет за красно-белых с 1959 года pic.twitter.com/qs8C8CQEk8 — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

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