«Спартак» — «Оренбург»: болельщик красно-белых с 1959 года нанес символический удар по мячу перед началом матча
17:05
«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» принимает «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России. Болельщик красно-белых Валентин Леонов, которые переживает за команду с 1959 года, нанес символический удар по мячу перед началом встречи.
«Оренбург» пригласил с собой на матч со «Спартаком» 78-летнего Леонова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург».
#СпартакОренбург Первый удар по мячу наносит Валентин Леонов — болельщик «Спартака», которого на матч пригласил «Оренбург»!— СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019
Он болеет за красно-белых с 1959 года pic.twitter.com/qs8C8CQEk8
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