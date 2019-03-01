15:50 | Футбол — РПЛ

"Спартак" объявил о переходе Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды

0
Обсудить

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Георгия Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды. 23-летний игрок будет выступать за белорусский клуб до конца текущего сезона.

Первую половину текущего сезона Тигиев провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, приняв участие в 4 матчах.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-03-01-tigiyev_arendovan_minskim_dinamo/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ