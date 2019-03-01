"Спартак" объявил о переходе Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Георгия Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды. 23-летний игрок будет выступать за белорусский клуб до конца текущего сезона.

Первую половину текущего сезона Тигиев провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, приняв участие в 4 матчах.

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