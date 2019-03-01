"Спартак" объявил о переходе Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Георгия Тигиева в минское "Динамо" на правах аренды. 23-летний игрок будет выступать за белорусский клуб до конца текущего сезона.
📰 Тигиев арендован минским "Динамо"@fcsm_official и @FC_Dinamo_Minsk договорились о переходе 23-летнего защитника Георгия Тигиева в белорусский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/2019.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 марта 2019 г.
Подробнее: https://t.co/ZkQPgLB7DV#Спартак #ГеоргийТигиев #Spartak pic.twitter.com/1Z1olF8Wat
Первую половину текущего сезона Тигиев провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, приняв участие в 4 матчах.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-01-tigiyev_arendovan_minskim_dinamo/
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