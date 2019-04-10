"Спартак" напомнил про концерт "Ленинграда" на своем стадионе. Шнуров оскорблял Москву в "Z+"

"Спартак" в официальном Твиттере напомнил о концерте группы "Ленинград" на домашнем стадионе "Открытие Арена". Пройдет он 14 июня.

Новость вызвала недовольство у болельщиков: лидер коллектива Сергей Шнуров болеет за "Зенит", а в первом выпуске передачи Z+ на клубном телевидении петербуржцев в жесткой форме отзывался о Москве.