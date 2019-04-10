"Спартак" напомнил про концерт "Ленинграда" на своем стадионе. Шнуров оскорблял Москву в "Z+"

"Спартак" в официальном Твиттере напомнил о концерте группы "Ленинград" на домашнем стадионе "Открытие Арена". Пройдет он 14 июня.
Новость вызвала недовольство у болельщиков: лидер коллектива Сергей Шнуров болеет за "Зенит", а в первом выпуске передачи Z+ на клубном телевидении петербуржцев в жесткой форме отзывался о Москве.
Концерт группы "Ленинград" на @otkritiearena!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 апреля 2019 г.
В 2019 году группа "Ленинград" проведет грандиозный стадионный тур по городам России. 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на "Открытие Арене".
Приобретайте билеты на сайте https://t.co/OLUfJTWJ77 pic.twitter.com/y60qSJVi1t
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