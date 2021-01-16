РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» намекнул на подписание Хендрикса из ПСВ гифкой из «Симпсонов»

20:23
Гифка из Twitter «Спартака».
Гифка из Twitter «Спартака».
Теги:

«Спартак» в ближайшее время должен объявить о трансфере полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

В Twitter московского клуба появилась гифка из популярного мультсериала «Симпсоны». На ней изображено, как один из главных героев сериала — Барт Симпсон — слушает музыку с подписью: «21:00».

Это может быть отсылкой к легендарному музыканту Джимми Хендриксу, который является однофамильцем футболиста из Голландии.

В нынешнем сезоне 25-летний Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир