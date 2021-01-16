«Спартак» намекнул на подписание Хендрикса из ПСВ гифкой из «Симпсонов»
20:23
«Спартак» в ближайшее время должен объявить о трансфере полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
В Twitter московского клуба появилась гифка из популярного мультсериала «Симпсоны». На ней изображено, как один из главных героев сериала — Барт Симпсон — слушает музыку с подписью: «21:00».
Это может быть отсылкой к легендарному музыканту Джимми Хендриксу, который является однофамильцем футболиста из Голландии.
В нынешнем сезоне 25-летний Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.
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