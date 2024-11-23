«Спартак» — «Локомотив»: Барко забил пятый мяч хозяев

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«Спартак» забил пятый мяч в ворота «Локомотива» в матче 16-го тура РПЛ — 5:2.

На 80-й минуте с передачи Манфреда Угальде, ранее оформившего покер, забил Эсекьель Барко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».