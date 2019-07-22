"Спартак" и "Зенит" продали около 15 тысяч абонементов, "Ахмат" и "Тамбов" - ноль

Портал sport-connect.ru опубликовал данные о продажах российскими клубами абонементов на сезон-2019/20. В лидерах ожидаемо находятся "Зенит" и "Спартак", реализовавшие порядка 15 тысяч абонементов. В тройку лидеров вошел также "Краснодар" – 12,5 тысячи.

В пятерку лидеров также вошли "Ростов", у которого продано более 10 тысяч абонементов, и ЦСКА - более 7 тысяч.

"Уфа" и "Оренбург" вошли в число аутсайдеров, поскольку поздно начали продажи билетов, уже после старта сезона. Последние – по причине проблем с домашним стадионом.

Ни одного абонемента не продали "Тамбов" и "Ахмат"​. Новичок премьер-лиги из-за неготовности домашнего стадиона начнет сезон в Саранске и останется там как минимум до сентября. Дальнейшая судьба клуба неизвестна, поэтому непонятно, на какой стадион продавать абонементы.

Представитель "Ахмат Арены" уточнил, что у болельщиков грозненцев есть возможность купить абонементы, но они предпочитают разовые билеты.