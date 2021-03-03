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Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

12:30
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ на официальном сайте лиги выступила с соболезваниями в адрес родных и близких комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — говорится на сайте организации.

3 марта о смерти Розанова сообщил в своем твиттере его коллега комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26291.html

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