Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Пресс-служба Тинькофф РПЛ на официальном сайте лиги выступила с соболезваниями в адрес родных и близких комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Все матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — говорится на сайте организации.

3 марта о смерти Розанова сообщил в своем твиттере его коллега комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.