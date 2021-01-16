«Спартак» анонсировал трансфер мемом с известным инсайдером. Он тут же ответил
20:48
Официальный англоязычный Twitter-аккаунт «Спартака» опубликовал новый пост, в котором анонсировал трансфер полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса мемом с известным инсайдером Фабрицио Романо.
«Хедрикс перейдет из ПСВ в «Спартак», — отреагировал на шутку журналист.
Фабрицио Романо — работает на The Guardian и итальянском Sky Sports.
В нынешнем сезоне 25-летний Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.
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