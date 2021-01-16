«Спартак» анонсировал трансфер мемом с известным инсайдером. Он тут же ответил

Официальный англоязычный Twitter-аккаунт «Спартака» опубликовал новый пост, в котором анонсировал трансфер полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса мемом с известным инсайдером Фабрицио Романо.

We have some ??? news for you..



See y'all in 40 minutes ? pic.twitter.com/eICOPpuiwi — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 16, 2021

«Хедрикс перейдет из ПСВ в «Спартак», — отреагировал на шутку журналист.

He[ndrix to Spartak from PSV]re we go soon ?? @fcsm_eng https://t.co/tUNIOeE0Mm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2021

Фабрицио Романо — работает на The Guardian и итальянском Sky Sports.

В нынешнем сезоне 25-летний Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 4 миллиона евро.

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