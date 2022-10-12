Соломатин предложил назначить Лоськова главным тренером «Локомотива»

Экс-защитник «Локомотива» Андрей Соломатин считает, что Дмитрий Лоськов является хорошим кандидатом на должность нового главного тренера московского клуба.

«Недавние увольнения в «Локомотиве» я охарактеризовал бы словами: «Наконец-то свершилось!» Не знаю, кто стал бы наилучшим кандидатом на пост главного тренера команды, но главное, чтобы это был российский специалист. Я бы поставил на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова в дуэте с Олегом Пашининым. Эти люди долго верой и правдой служили клубу. Приведите в команду людей, для которых «Локомотив» не просто название, а часть жизни», — приводит Metaratings.ru слова Соломатина.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра с этой должности.

Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. Весной 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. В июне 48-летнего специалиста назначили заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».