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12 октября, 12:30

Соломатин предложил назначить Лоськова главным тренером «Локомотива»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Локомотива» Андрей Соломатин считает, что Дмитрий Лоськов является хорошим кандидатом на должность нового главного тренера московского клуба.

«Недавние увольнения в «Локомотиве» я охарактеризовал бы словами: «Наконец-то свершилось!» Не знаю, кто стал бы наилучшим кандидатом на пост главного тренера команды, но главное, чтобы это был российский специалист. Я бы поставил на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова в дуэте с Олегом Пашининым. Эти люди долго верой и правдой служили клубу. Приведите в команду людей, для которых «Локомотив» не просто название, а часть жизни», — приводит Metaratings.ru слова Соломатина.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра с этой должности.

Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива» в 2016 году. Весной 2022 года он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода из клуба Маркуса Гисдоля. В июне 48-летнего специалиста назначили заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-predlozhil-naznachit-loskova-na-post-glavnogo-trenera-lokomotiva-1382963/
Андрей Соломатин
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
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Торпедо – Локомотив
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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