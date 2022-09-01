«Сочи» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

«Сочи» объявил о переходе защитника «Стандарда» Муссы Сиссако.

21-летний малиец является воспитанником «ПСЖ». В 2020 году он перешел в бельгийский «Стандард».

За два сезона в клубе из Льежа игрок провел 34 матча. Сиссако также провел 4 игры за сборную Мали.

В «Сочи» защитник будет выступать под 4-м номером.