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Сегодня, 18:33

«Сочи» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ» Сиссако

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Мусса Сиссако.
Фото Global Look Press

«Сочи» объявил о переходе защитника «Стандарда» Муссы Сиссако.

21-летний малиец является воспитанником «ПСЖ». В 2020 году он перешел в бельгийский «Стандард».

За два сезона в клубе из Льежа игрок провел 34 матча. Сиссако также провел 4 игры за сборную Мали.

В «Сочи» защитник будет выступать под 4-м номером.

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