Гол Глушенкова принес «Локомотиву» победу над «Сочи»

«Локомотив» в гостях обыграл «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России — 1:0.

Победный гол забил Максим Глушенков на 57-й минуте с передачи форварда Артема Дзюбы.

3 сентября железнодорожники сыграют с «Балтикой». «Сочи» встретится с «Оренбургом» в этот же день.

После 6 туров РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место, набрав 9 очков. «Сочи» идет на 12-й позиции.