«Зенит» вышел на второе место: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура
В воскресенье, 27 августа, завершился 6-й тур чемпионата России.
«Зенит» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидер РПЛ «Краснодар» потерял очки в игре с «Факелом». На четвертую строчку вышли «Крылья Советов», которые опередили «Динамо», ЦСКА и «Спартак».
РПЛ: результаты всех матчей 6-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
6
|
4
|
2
|
0
|
9-2
|
14
|
2
|
Зенит
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14-5
|
13
|
3
|
Урал
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8-7
|
13
|
4
|
Крылья Советов
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14-9
|
11
|
5
|
Динамо
|
6
|
3
|
2
|
1
|
13-11
|
11
|
6
|
ЦСКА
|
6
|
3
|
1
|
2
|
13-9
|
10
|
7
|
Спартак
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12-10
|
10
|
8
|
Локомотив
|
6
|
2
|
3
|
1
|
10-9
|
9
|
9
|
Ахмат
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9-8
|
7
|
10
|
Пари Нижний Новгород
|
6
|
2
|
1
|
3
|
3-5
|
7
|
11
|
Ростов
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-12
|
7
|
12
|
Сочи
|
6
|
2
|
0
|
4
|
8-8
|
6
|
13
|
Рубин
|
6
|
1
|
3
|
2
|
8-13
|
6
|
14
|
Факел
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5-10
|
4
|
15
|
Балтика
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4-10
|
3
|
16
|
Оренбург
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4-13
|
2
В матчах 7-го тура встречаются: 2 сентября «Урал» — «Ахмат» (13:00), «Пари НН» — «Рубин» (15:15), «Крылья Советов» — «Факел» (17:30), «Краснодар» — «Спартак» (20:00);
3 сентября «Оренбург» — «Сочи» (13:00), «Локомотив» — «Балтика» (15:15), ЦСКА — «Зенит» (17:30), «Ростов» — «Динамо» (20:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0