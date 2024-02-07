Смородская: «Трабзонспор» — слабенький клуб, это не уровень Джикии»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор». Ранее об этом сообщали турецкие СМИ.

«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию, если «Спартак» не продлит с ним контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

По информации турецких источников, 30-летний россиянин рассматривается в «Трабзонспоре» в качестве замены испанцу Хоакину Фернандесу, который может покинуть команду в ближайшее время.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за красно-белых с 2017 года.