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7 февраля, 14:04

Смородская: «Трабзонспор» — слабенький клуб, это не уровень Джикии»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор». Ранее об этом сообщали турецкие СМИ.

«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию, если «Спартак» не продлит с ним контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

По информации турецких источников, 30-летний россиянин рассматривается в «Трабзонспоре» в качестве замены испанцу Хоакину Фернандесу, который может покинуть команду в ближайшее время.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за красно-белых с 2017 года.

Источник: РБ Спорт
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Стипиди считает Джикию защитником высочайшего уровня
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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