СМИ: "Порту" планирует закрыть сделку по Зе Луишу в ближайшие часы

"Порту" близок к покупке форварда "Спартака"​ Зе Луиша​.

По информации A Bola, сделка может быть оформлена в ближайшие часы. В "Порту" уверены, что 28-летний футболист из Кабо-Верде подпишет соглашение на четыре года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

Португальский клуб готов заплатить за нападающего требуемые 10 миллионов евро, чтобы закрыть сделку. Ранее сообщалось, что красно-белые отказались продавать Зе Луиша за 8 миллионов.

Контракт форварда со "Спартаком" действует до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

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