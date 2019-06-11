СМИ: "Порту" договорился с Зе Луишем о контракте

"Порту" договорился о контракте с нападающим "Спартака" Зе Луишем, утверждает ojogo.pt. 28-летнему форварду предложили четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. В "Спартаке" он получает больше – 1,8 миллиона евро.

Красно-белые хотят получить за нападающего не меньше 10 миллионов евро. "Порту" пока предлагает только 8 миллионов.

​Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Зе Луиш и "Порту". Что говорят о сделке в Португалии

