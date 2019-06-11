Зе Луиш: "Порту"? Не могу ничего сказать"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отказался комментировать информацию о договоренности с "Порту".

– Я не могу ничего сказать по этому поводу, – ответил 28-летний форвард "СЭ".

Ранее газета O Jogo сообщила, что Зе Луиш уже договорился об условиях личного контракта с "Порту". В португальском гранде он будет получать 1,5 миллиона евро в год чистыми. Срок возможного контракта – 4 года.

​По информации "СЭ", "Спартак" объявил официальным представителям нападающего, что хочет заработать на возможном уходе игрока в другой клуб 15 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 нападающий сыграл за "Спартак" 36 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.​ (Юлия Яковлева)

"Спартак" намерен получить за Зе Луиша 15 миллионов евро //

Зе Луиш и "Порту". Что говорят о сделке в Португалии