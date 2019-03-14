СМИ: Итальянец Червеллати будет отвечать за западноевропейский рынок в "Локомотиве"

Бывший вратарь, ранее выступавший за СПАЛ и "Болонью", 56-летний итальянец Риккардо Червеллати получил работу в "Локомотиве", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Nuova Ferrara, функционер будет помогать клубу в трансферных вопросах. Он будет отвечать за рынок Западной Европы.

- Я подписал контракт, завтра уезжаю в Москву и пробуду до понедельника, - цитирует Червеллати источник. - В воскресенье я прибуду на матч "Локомотив" - "Краснодар". Я счастлив и горжусь тем, что мне досталась такая роль в этом клубе.

Бывший футболист также выступал за "Чентезе" и "Иперцолу". Завершил карьеру в 1999 году.

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