СМИ: ЦСКА объявит в среду о трансфере Гайча

Сегодня, 29 июля, ЦСКА объявит о переходе форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщает Ole. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Сегодня Гайч пройдет тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то аргентинец сможет отправиться в Россию и подписать контракт со столичным клубом. Вероятно, именно сегодня будет объявлено о трансфере.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Если армейцы потом продадут игрока за сумму, превышающую эту, то аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи футболиста.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.