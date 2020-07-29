РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

СМИ: ЦСКА объявит в среду о трансфере Гайча

08:35
Адольфо Гайч. Фото elcrackdeportivo.com.ar.
Адольфо Гайч. Фото elcrackdeportivo.com.ar.

Сегодня, 29 июля, ЦСКА объявит о переходе форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщает Ole. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Сегодня Гайч пройдет тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то аргентинец сможет отправиться в Россию и подписать контракт со столичным клубом. Вероятно, именно сегодня будет объявлено о трансфере.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Если армейцы потом продадут игрока за сумму, превышающую эту, то аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи футболиста.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир