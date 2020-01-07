Скопинцев стал игроком «Динамо»
11:05
Как и сообщал «СЭ», «Динамо» приобрел у «Краснодара» Дмитрия Скопинцева. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Напомним, что 22-летний защитник — выпускник динамовской академии, в которой занимался под руководством нынешнего главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова. Также выступал за «Зенит», немецкий «Лейпциг», австрийский «Лиферинг», «Ростов» и «Балтику», а последний год провел в «Краснодаре» (17 матчей, 2 гола).
По данным «СЭ», переход Скопинцева обошелся «Динамо» в 4,4 миллиона евро. За такую же сумму год назад «быки» купили футболиста у «Ростова».
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