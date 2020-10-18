Сколько дней есть у «Рубина» на подачу протеста?

«Рубин» может оформить все необходимые документы и опротестовать результат своего матча с «Краснодаром» (1:3) до вечера вторника, 20 октября.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС протест «подается клубом, участвовавшим в матче,.. на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча». Клуб может отразить в протоколе факт подачи протеста.

По данным «СЭ», представитель «Рубина» в субботу вечером уведомил все заинтересованные стороны о намерении опротестовать результат. Не путайте с подачей жалобы — это совсем другое. Жалоба — лишь просьба оценить качество судейства, она в отличие от протеста не влечет за собой переигровку матча.

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, необходимо направить в течение 72 часов с момента окончания матча. То есть до 18.30 20 октября по московскому времени. Документ должен быть отправлен в соответствующий юрисдикционный орган (КДК РФС) почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.

Кроме того, клуб должен в течение трех рабочих дней с даты проведения матча оплатить взнос за рассмотрение протеста — 20 тысяч рублей. Протест рассматривается не позднее семи календарных дней с момента поступления всех материалов. Содержание протеста должно быть подтверждено видеозаписью матча, записями в протоколе, рапортами инспектора, делегата, судей и иными документами.

Как известно, «Рубин» оспаривает правильность действий судьи Михаила Вилкова, который, по мнению казанцев, в конце первого тайма игры в Краснодаре нарушил протокол ВАР: прибег к просмотру видеозаписи после того, как возобновил игру штрафным ударом. То есть совершил техническую ошибку.

На мой взгляд, позиция «Рубина» выглядит спорной. Так как в итоге мяч не вошел в игру, после этого Вилков отправился к монитору, а затем назначил пенальти в пользу «Краснодара». В этой ситуации оценку действиям арбитра может дать экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. (Александр Бобров)