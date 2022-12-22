Силкин: «В «Локомотиве» Пиняев может перейти на другой уровень»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный трансфер нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Пиняев не просто так из одной команды в другую переходит, — цитирует Betonmobile Силкина. — Он наверняка с кем-то общался, какие-то гарантии ему та сторона могла дать, он сам мог какие-то свои условия поставить. «Локомотив» — хорошая команда, она всегда в верхней части чемпионата. Этот сезон в расчет не берем, потому что там перестановка тренеров произошла и другие вещи. Подбор игроков там неплохой, хорошие возможности для подготовки футболистов. В «Локомотиве» он может перейти на другой уровень.

Молодые ребята обычно импульсивные решения принимают. Но с другой стороны, как говорится, от добра добра не ищут. Ты нашел свою команду, начал там неплохо играть. Какой смысл уходить? В «Локомотиве» требования другие. Пиняев в Самаре игрок стартового состава. В «Локомотиве» имеют на него виды, но насколько будет велик кредит доверия? Может же не заладиться. Может закрепиться в стартовом составе, а может остаться на скамейке запасных. Поэтому вопрос непростой. Можно взять хорошего игрока, но не факт, что он вольется в команду".

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.