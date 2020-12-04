Шварц: «Голы к Комличенко придут»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру форварда Николая Комличенко.

«Он хорошо играет в обороне. Важно играть без мяча и оказывать прессинг на соперника. В последних матчах Николай был важным игроком в обойме «Динамо», очень хорошо провел работу в защите. Для него важно забивать. Но это придет. Мы оцениваем игру команды и конкретного игрока. Он хорошо играет на команду.

В текущем сезоне 25-летний Комличенко провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил два гола.

(Наталья Юрина)