Шалимов: «Арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об эпизоде, который произошел в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:1). Арбитр не назначил пенальти в ворота южан после контакта Александра Черникова и Диего Лаксальта.

«По спорному эпизоду с неназначенным пенальти в ворота «быков» — на мой взгляд, Черников проиграл позицию и в итоге пришлось нарушать правила. Он держал Лаксальта и завалил игрока. ВАР должен был звать арбитра в такой ситуации. Но уверен, что в такой ситуации ЭСК скажет, что все нормально, и Черников недостаточно сильно завалил Лаксальта. Как это было, например, в нашумевшем моменте с Гоцуком, который просто вынес Касинтуру за пределы поля», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Бело-голубые обратились в ЭСК РФС по данному эпизоду. После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 3-е место, набрав 12 очков.