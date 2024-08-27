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Сегодня, 18:26

BBC: ЦСКА хотел арендовать хавбека «Брентфорда» Оньеку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА интересовался арендой полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, сообщает BBC.

По информации источника, армейцы сделали предложение об аренде 26-летнего нигерийца, но английский клуб заинтересован только в продаже футболиста.

Оньека выступает за «Брентфорд» с 2021 года. Он провел за команду 77 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
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