BBC: ЦСКА хотел арендовать хавбека «Брентфорда» Оньеку

ЦСКА интересовался арендой полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, сообщает BBC.

По информации источника, армейцы сделали предложение об аренде 26-летнего нигерийца, но английский клуб заинтересован только в продаже футболиста.

Оньека выступает за «Брентфорд» с 2021 года. Он провел за команду 77 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.