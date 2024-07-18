Самедов о возможном уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»: «С их отъездом уровень РПЛ упадет»
Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитников Клаудиньо и Вендела из «Зенита».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вендел может продолжить карьеру в «Галатасарае», а Клаудиньо — во «Фламенго».
«Конечно, уровень нашей лиги упадет. Хорошие легионеры уходят, и уровень от этого не растет. Но что сделать, такова тенденция, это уже не первый год», — сказал Самедов «СЭ».
Контракты Вендела и Клаудиньо с «Зенитом» рассчитаны до лета 2027 года.
(Александр Абустин)
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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